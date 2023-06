Usa: assalto al Congresso, Fbi ha atteso oltre un anno per indagare sul ruolo di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo alcune fonti, nella presentazione di Sherwin non era presente alcun riferimento a Trump, né ai suoi consiglieri, o al suo ruolo nel coordinare e fomentare i manifestanti nei giorni che hanno preceduto l’assalto al Congresso. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato recentemente incriminato nel quadro delle indagini sui documenti classificati che ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato, ritrovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. Nei suoi confronti sono stati emessi 37 capi d’accusa per violazioni della legge contro lo spionaggio, falsa testimonianza e intralcio alla Giustizia. Il consigliere speciale Jack Smith, nominato da Garland per coordinare le indagini su Trump, sta continuando le sue indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020, ma secondo le indagini del “Washington Post” le resistenze contro una indagine formale contro Trump sarebbero iniziate prima dell’insediamento dell’amministrazione Biden. (segue) (Was)