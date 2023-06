Usa: assalto al Congresso, Fbi ha atteso oltre un anno per indagare sul ruolo di Trump (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sherwin, insieme ad alcuni funzionari del dipartimento della Giustizia e al vice direttore del Fbi, Paul Abbate, avrebbe inizialmente bloccato una proposta tesa ad avviare una indagine sul ruolo di Trump nell’organizzare le rivolte, affermando che sarebbe stata “prematura”. In quell’occasione, Sherwin affermò che sarebbe stato meglio adottare un approccio “metodico”, partendo dai singoli manifestanti e arrivando man mano all’organizzazione dell’incidente. Questo approccio sarebbe stato condiviso da Garland, dalla sua vice, Lisa Monaco, e dal direttore del Fbi, Christopher Wray, nonostante le prove in merito al tentativo di Trump di indurre funzionari statali e l’ex vicepresidente Mike Pence a bloccare la certificazione della vittoria di Biden. Il dipartimento della Giustizia avrebbe anche rifiutato di avviare una indagine in merito alla presentazione di false liste di grandi elettori da parte degli alleati di Trump, nel febbraio del 2021. Le autorità avrebbero aspettato oltre un anno, fino all’aprile del 2022, per dare inizio ad una indagine su tale dinamica. Secondo le fonti, la decisione sarebbe stata motivata dal tentativo di scongiurare qualsiasi accusa in merito ad eventuali “politicizzazioni” del dipartimento della Giustizia, anche se diversi funzionari avrebbero espresso dubbi in merito alle remore sull’avvio di una indagine contro Trump. (Was)