Napoli: Nappi (Lega), bene governo su sgombero deposito Anm

- "Grazie al ministro Piantedosi e alle forze dell'ordine che hanno raccolto la nostra denuncia, è stato finalmente sgomberato l'ex deposito Stella Polare dell'Anm, che da mesi era occupato abusivamente da un centinaio di persone di origine rom. L'invito a Palazzo San Giacomo è quello di agire seguendo la linea dettata dal Governo nazionale, e di fare la sua parte per contrastare in maniera efficace e duratura ogni forma di illegalità, ristabilendo vivibilità, dignità e decoro nei nostri territori. Ora, il Comune non perda altro tempo prezioso e non si faccia prendere dal solito immobilismo, e si attivi subito per il totale recupero dell'edificio e per restituirlo a Napoli e ai napoletani". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)