Ue: Chinnici (Ppe), bene accordo che trasformerà Osservatorio droghe di Lisbona in agenzia a pieno titolo

- Bene l'accordo che trasformerà l’attuale Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona in un'agenzia a pieno titolo”. E’ quanto dichiara Caterina Chinnici, europarlamentare del Ppe, intervenendo a margine della sessione sulla costituzione della Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti. Per Chinnici, “le droghe e le tossicodipendenze causano enormi danni alla salute delle persone, principalmente ai giovani, e alla società nel suo insieme. Il traffico di stupefacenti rappresenta, inoltre, una delle principali fonti di reddito della criminalità organizzata. L’Unione europea deve necessariamente dotarsi di strumenti più incisivi per combattere tale flagello, così da affrontare con più efficacia tale sfida a livello Ue”. L’europarlamentare del Ppe si dice convinta che “la raccolta e l’analisi dei dati continuerà ad essere il compito principale dell'Agenzia europea per la droga che tuttavia, in base al nuovo regolamento, sarà in grado di rispondere più efficacemente alle gravi sfide per la salute e la sicurezza poste dal consumo di droghe: avrà, infatti” conclude Chinnici “un ruolo rafforzato nel settore della cooperazione internazionale, in modo da interagire pienamente con i Paesi terzi, potrà approfondire le dinamiche del mercato della droga per meglio comprenderne l'impatto sulla salute pubblica, come il crescente consumo di poli-sostanze (sostanze lecite e droghe) purtroppo sempre più comune fra i giovani, e lavorare per ridurre la disponibilità di droga nell'Ue al fine, si spera, di frenarne la domanda”. (Beb)