Russia: procura riconosce attività del gruppo per diritti umani Agora come "indesiderata"

- L'ufficio del procuratore generale russo ha riconosciuto come "indesiderata" l'attività del gruppo per i diritti umani Agora, organizzazione internazionale con sede in Russia. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale in una nota. Secondo l'organismo, le attività di Agora rappresentano "una minaccia per le fondamenta dell'ordine costituzionale e della sicurezza della Russia". Si afferma inoltre che l'organizzazione è impegnata a segnalare i fatti su presunte violazioni dei diritti e delle libertà dei cittadini in Russia, fornendo assistenza legale ai membri dell'opposizione "con una chiara posizione anti-russa”, tra cui anche “i sostenitori di organizzazioni riconosciute come estremiste".(Rum)