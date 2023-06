Fisco: Schlein, inaccettabile Meloni su "pizzo di Stato", intervenire su rendite e su chi inquina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di fisco "la destra corporativa ha ricominciato con piccoli interventi spot". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein nel corso della direzione nazionale del partito. "Ci battiamo per abbassare la tassazione a lavoratori e imprese intervenendo sulle rendite, su chi inquina", ha spiegato, parlando di parole "inaccettabili" da parte della premier Merloni quando parla di "'pizzo di Stato', per l'ideologia che sottende", ha aggiunto. "Continueremo a difendere il principio costituzionale della progressività delle imposte e lotteremo contro l'evasione fiscale", ha concluso la segretaria. (Rin)