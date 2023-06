Abruzzo: vicepresidente Consiglio, su inchiesta Comune Pescara sindaco tenta di spostare attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le pezze del sindaco Masci sono peggio del buco. Parlare di test antidroga da sottoporre ai dipendenti comunali è un vergognoso tentativo di spostare l'attenzione dal vero epicentro del terremoto giudiziario che ha coinvolto il comune di Pescara: un dirigente di sua fiducia, da lui nominato, è stato arrestato con accuse gravi l. Un fatto gravissimo nell'ambito della Pubblica Amministrazione, accaduto tra l'altro sotto il naso del sindaco e della giunta di centrodestra, che si difendono con un laconico 'non ci eravamo accorti di nulla'". E' quanto sostiene oggi il vicepresidente del Consiglio regionale abruzzese, Domenico Pettinari (M5s), a proposito delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il Comune del Centro Adriatico. "Se poi pensiamo che lo stesso centrodestra, che oggi inneggia ai test antidroga in Comune - prosegue Pettinari - alzò le barricate quando in passato la stessa proposta la facemmo noi del M5s in Consiglio regionale, si evidenza ancora di più come quella di Masci sia l'operazione spot di un sindaco politicamente disperato che vede i muri del palazzo di città crollargli addosso a meno di un anno dalle elezioni". ( segue). (Gru) (segue) (Gru)