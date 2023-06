Abruzzo: vicepresidente Consiglio, su inchiesta Comune Pescara sindaco tenta di spostare attenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I pescaresi e i tanti dipendenti comunali perbene, non meritano questa ennesima presa in giro da parte di un centrodestra, che se avesse avuto un briciolo di rispetto per la città di Pescara, avrebbe chiesto scusa e si sarebbe dimesso senza questi vergognosi teatrini inscenati probabilmente per salvare la faccia in "zona cesarini", aggiunge. "Sono tanti i cantieri e gli appalti che oggi a causa degli arresti e delle indagini di corruzione rischiano lo stop. Un danno enorme alla città. Una città che probabilmente paga lo scotto di avere un governo cittadino forse troppo "distratto" su quello che avveniva all'interno del suo Palazzo di Città. Purtroppo – spiega Pettinari - mentre la Procura della Repubblica sta svolgendo un delicato lavoro di indagine, per il quale colgo ancora una volta l'occasione di ringraziare il Procuratore, i magistrati e tutti gli organi inquirenti, il Sindaco continua a fare confusione con dichiarazioni inutili e fuorvianti dai reali problemi sollevati nell'inchiesta. Mi auguro che presto le indagini facciano chiarezza, così come mi auguro che si faccia luce su tutti i reati contestati a vario titolo agli esponenti della politica regionale", conclude il vicepresidente del Consiglio. (Gru)