Spagna: Banca centrale, crescita economia del 2,2 per cento nel 2,3 per cento nel 2023

- L'economia spagnola crescerà del 2,3 per cento quest'anno, del 2,2 per cento nel 2024 e del 2,1 per cento nel 2025. È quanto emerge dalle previsioni macroeconomiche della Banca di Spagna pubblicate oggi che ha rivisto di due decimi di punto in più le stime del governo nella stesura del bilancio generale dello Stato per il 2023. La crescita dell'economia spagnola per quest'anno è trainata, in particolare, dalle esportazioni, dal turismo e dagli investimenti stranieri. In questo senso, la Banca di Spagna stima che dopo gli ultimi due trimestri, in cui l'economia è cresciuta a un tasso rispettivamente dello 0,4 per cento e dello 0,5 per cento, il Pil iberico tornerà a crescere fortemente, raggiungendo lo 0,6 per cento nel secondo nella seconda parte dell'anno. (Spm)