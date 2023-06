Autonomia: De Cristofaro (Avs), battaglia comune opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro il progetto di Autonomia differenziata presentato dal ministro leghista Calderoli è necessaria una battaglia comune delle opposizioni. L'Italia non ha bisogno dell'Autonomia differenziata, ma di coesione sociale". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato. "Già oggi i divari e le disuguaglianze sono uno dei problemi del nostro Paese e con lo spacca Italia di Calderoli si mette a rischio la tenuta del nostro Paese in materie importantissime come scuola, sanità, servizi, mobilità e ambiente - prosegue il parlamentare in una nota -. Un regionalismo squilibrato e non solidale. L'Italia, che già oggi soffre di una drammatica e crescente disuguaglianza sociale, economica e di enormi divari territoriali, ha bisogno di tutto meno che allargare ulteriormente questi squilibri".(Com)