Sudan: il Qatar promette 15 milioni di dollari a sostegno del piano per i rifugiati

- Il Qatar ha promesso di stanziare 15 milioni di dollari per sostenere il piano a sostegno dei rifugiati del Sudan. Lo ha annunciato il premier e ministro degli Esteri di Doha, Mohammed bin Abderrahman bin Jassim al Thani, durante la Conferenza ad alto livello per sostenere la risposta umanitaria in Sudan e nella regione, promossa a Ginevra dai governi di Egitto, Germania, Qatar e Arabia Saudita, in collaborazione con l'Unione africana e l'Unione europea. "Il Qatar è sempre stato fermamente al fianco dei sudanesi in termini di sviluppo, aiuti internazionali e sostegno agli sforzi per stabilizzare la situazione in Sudan, e l'attuale conflitto richiede fondi urgenti e un'assistenza di base”, ha affermato il capo della diplomazia di Doha. La conferenza di oggi giunge in un “momento molto importante che vede l’escalation del conflitto in Sudan e la ferma posizione del Qatar è quella di sostenere l’integrità territoriale, l’indipendenza e l’unità del Sudan”, ha aggiunto. Il ministro ha aggiunto: “Rifiutiamo qualsiasi intervento nella loro politica interna affari e rispettiamo la volontà del popolo sudanese per la giustizia e la pace”. Inoltre, per il capo della diplomazia di Doha in Sudan "non esiste una soluzione militare al conflitto e la soluzione pacifica è l'unica a questo conflitto. Chiediamo alle parti di cessare immediatamente le ostilità e di dare priorità alle aspirazioni del popolo sudanese". “Chiediamo alle parti di rispettare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale che obbliga entrambe le parti a rispettare la vita dei civili e le regole internazionali”, ha affermato, indicando che “il Qatar non risparmierà alcuno sforzo per sostenere il Sudan e chiediamo a livello regionale e internazionale donatori a unire gli sforzi per mitigare le ripercussioni del conflitto”. (Res)