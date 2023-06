Pd: Sala, tema non è partecipazione Schlein a evento M5s, ma gente vuole presa di posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema non è tanto la partecipazione di Elly Schlein alla manifestazione dei 5stelle, ma "il punto è: la piattaforma programmatica di quella manifestazione, e dei 5 stelle, se la si va a vedere punto per punto", su alcuni "il Pd ha votato contro in varie occasioni. Per cui che ci si debba parlare coi 5stelle, ci mancherebbe altro, però credo che la gente voglia un'opinione chiara da parte del PD, e anch'io" su temi come la guerra in Ucraina e "altre cose che sono battaglie significative". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del Forum della partecipazione, commentando le polemiche a seguito della partecipazione della segreteria del Pd Schlein alla manifestazione dei 5stelle. "Non è quindi tanto il fatto di andare o non andare - ha proseguito il sindaco -, ma di chiarire da che parte si sta. Questo è il dibattito che mi auguro si tenga anche oggi in direzione". "Non crocifiggerei Elly perché è andata alla manifestazione - ha poi aggiunto Sala parlando durante il forum -. La metto in maniera diversa. Nella nostra chat dei sindaci uni ha scritto: se vedo la piattaforma programmatica di quella giornata ne trovò almenon7 sui cui il Pd con i vari segretari ha votato in maniera opposta alle proposte: il punto è proprio quello". "Vai e porti la tua opinione o vai e implicitamente l’appoggi? Conoscendo Schlein nn credo sia andata ad appoggiarli, però bisogna che sia chiaro", ha concluso Sala. (Rem)