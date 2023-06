Roma: incidente a Casal Palocco, controlli tossicologici su 21enne e su uso cintura bimbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cinque giorni dall’incidente costato la vita al piccolo Manuel Proietti, gli investigatori della polizia locale di Roma Capitale tentano di far chiarezza sulla dinamica del tragico incidente stradale, avvenuto mercoledì scorso a Casal Palocco. Nella circostanza il suv Maserati dei giovani yotuber si è scontrato con la Smart ForFour su cui viaggiava il bambino di 5 anni morto mentre lo trasportavano in ospedale, la madre e la sorellina di 3 anni, rimaste entrambe lievemente ferite. Il 21enne, M. D. P. è l’unico indagato, dei 4 giovani che viaggiavano sul suv, e deve rispondere di omicidio stradale e lesioni stradali. La posizione degli altri giovani, che insieme al conducente, stavano realizzando un video da condividere sul loro canale Youtube, resta al vaglio degli inquirenti ma, fino ad oggi, non è stata avanzata nessuna contestazione. Alla stessa maniera gli investigatori smentiscono il coinvolgimento di una terza vettura. (segue) (Rer)