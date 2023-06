Roma: incidente a Casal Palocco, controlli tossicologici su 21enne e su uso cintura bimbo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Velocità dei veicoli, dinamica del sinistro, ma anche se il piccolo Manuel Proietti fosse assicurato alla cintura di sicurezza: questi gli elementi al vaglio degli investigatori della polizia locale, che stanno ascoltando decine di testimoni per ricostruire quanto accaduto in via Aristonico di Alessandria. Inoltre, sono state acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza e quella di una vicina scuola. Serve ricostruire, non soltanto le fasi dello scontro, ma anche quelle immediatamente precedenti e quelle successive. Oltre a stabilire la velocità sostenuta dalle auto, su cui si esprimerà una perizia tecnica, gli investigatori dovranno accertare anche se il piccolo, seduto sul lato passeggeri del sedile posteriore, avesse la cintura. (segue) (Rer)