Roma: incidente a Casal Palocco, controlli tossicologici su 21enne e su uso cintura bimbo (3)

- L’altro aspetto da chiarire è se il conducente fosse o meno sotto l’effetto di droga. Per questo un esame di secondo livello è stato disposto dalla procura della repubblica. Il primo accertamento, infatti, stabilisce che il giovane ha assunto cannabinoidi, senza però specificare quanto tempo prima dell’incidente lo abbia fatto. Quello che invece accerterà il laboratorio del policlinico Tor Vergata, fornirà anche il riscontro temporale, stabilendo se il ragazzo fosse ancora sotto l’effetto dello stupefacente. Su un secondo binario la stessa procura ha dato mandato ai carabinieri di perquisire la sede legale dello youtuber, il quale ha annunciato, in questi giorni, la chiusura del canale che conta migliaia di follower per introiti da decine di miglia di euro. In queste ore la procura libererà la salma del bambino su cui è stata effettuata l’autopsia, permettendo così lo svolgimento del funerale. Infine, si attende che le condizioni della giovane mamma consentano ai magistrati di poterla sentire. (Rer)