Ue: von der Leyen a colloquio telefonico con Sunak, focus su Ucraina, migranti e IA

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto un colloquio telefonico con il premier britannico Rishi Sunak. "Ottima chiamata con Rishi Sunak in vista della Conferenza di Londra sull'Ucraina", ha scritto von der Leyen su Twitter. "Abbiamo parlato di sostegno finanziario per l'Ucraina dopo il 2023, opportunità e sfide per l'IA, una discussione da fare con partner e aziende che hanno posizioni simili e di lotta al traffico di migranti", si legge nel tweet di von der Leyen. (Beb)