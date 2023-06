Tunisia-Italia: ambasciatore Saggio in visita nel governatorato Medenine, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, si è recato oggi nel governatorato di Medenine, nell’est del Paese, dove ha incontrato il governatore Said Ben Zayed per discutere di agricoltura, approvvigionamento idrico e pesca sostenibile. Lo ha riferito l’ambasciata su Twitter, spiegando che le parti hanno discusso di “tematiche su cui l’Associazione italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) è già al lavoro”. Secondo quanto riferito dal governatore su Facebook, i due hanno discusso delle prospettive di cooperazione e partenariato.(Tut)