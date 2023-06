Speciale infrastrutture: Ucraina: Rixi incontra Kubrakov, Italia protagonista della ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro bilaterale col ministro ucraino alle Infrastrutture, Oleksandr Kubrakov, "è stato utile per ribadire il nostro sostegno e la vicinanza al suo popolo. La ricostruzione del Paese è stata al centro del G7 di Ise e continuerà ad esserlo anche sotto la prossima presidenza italiana, consci dell'importanza di canalizzare risorse sui trasporti. Logistica e connettività, sia terrestre che marittima, sono centrali per il futuro dell'Ucraina e dell'Europa". Lo ha detto il deputato e viceministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti, Edoardo Rixi, a seguito dell'incontro bilaterale col ministro delle Infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov, a margine del G7 Trasporti a Ise-Shima, in Giappone. "Un ruolo chiave lo avrà il quadro normativo e di regolazione: l'Italia è pronta a mettere a disposizione anche l'esperienza che stiamo maturando col nuovo Codice degli appalti pubblici che concilia trasparenza, semplificazione, apertura alla concorrenza e al mercato - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo -. Il G7 dovrà dare priorità a ricostruzione, modernizzazione e infrastrutturazione dei porti ucraini che dovranno essere integrati nei Green shipping corridors. Una sfida complessa che richiede uno sforzo corale della comunità internazionale, rispetto al quale l'Italia intende giocare un ruolo da protagonista". (Rin)