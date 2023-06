Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Salvini, a Messina corteo comitato del no, opposizione ideologica a crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Messina corteo del comitato del no al ponte, un'opposizione ideologica a crescita, sviluppo e lavoro. Il loro messaggio? Pugni chiusi, falce e martello. Non serve aggiungere altro". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alla manifestazione contro la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. (Rin)