Speciale infrastrutture: Thales Alenia Space, lancio di successo per satellite telecomunicazioni indonesiano Satria

- Satria sarà il primo satellite per telecomunicazioni Vhts indonesiano, nonché il più potente della regione del sud-est asiatico. Con una massa al lancio di 4,6 tonnellate, opererà in banda Ka e sarà posizionato in orbita a 146° E con un'aspettativa di vita di 15 anni. "Sono lieto del lancio di successo di Satria. Questa missione fornirà Internet ad alta velocità in tutta l'Indonesia e contribuirà allo sviluppo delle infrastrutture digitali del Paese" - ha dichiarato Marc-Henri Serre, Executive Vice President delle Telecomunicazioni di Thales Alenia Space - "Dopo la realizzazione dei satelliti Palapa-D e Telkom-3S, del payload Telkom 3 e del futuro satellite Telkom 113, Satria conferma la nostra partnership di successo con gli operatori indonesiani". (Com)