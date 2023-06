Speciale infrastrutture: firmato accordo con Società finanziaria internazionale per privatizzazione imprese statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato anche l'amministratore delegato di Ifc, Makhtar Diop, per discutere del programma e ha apprezzato la "fruttuosa collaborazione e la cooperazione costruttiva tra il governo egiziano e l’agenzia, in particolare nei settori delle infrastrutture, delle energie rinnovabili, delle industrie trasformative e dell'assistenza sanitaria". Il presidente ha infine sottolineato la volontà del Paese di continuare a rafforzare le riforme strutturali per creare un clima positivo per tutti gli investitori e per i mercati finanziari globali. Lo scorso febbraio, il governo ha annunciato l'offerta di 32 società entro marzo 2024, di cui otto entro la fine di agosto. Si stima che i ricavi generati da tali operazioni raggiungeranno i due miliardi di dollari entro la fine dell'anno fiscale, il 30 giugno 2023. Il governo è riuscito finora a vendere il 10 per cento delle azioni di Telecom Egypt, per un valore di 150 milioni di dollari. (Cae)