Sardegna: Ateneika, 100mila presenze in 11 giorni per l'evento del Cus Cagliari (2)

- Oltre alle competizioni sportive, Ateneika ha ospitato numerose altre attività, tra cui tornei sportivi per celebrare il centenario del Liceo Scientifico Statale Antonio Pacinotti di Cagliari, il meeting di atletica leggera "Un sorriso per Sara" dedicato alla memoria della primatista sarda assoluta dei 100 ostacoli scomparsa nel 2014, e la tappa sarda del Road Show Ttx. Inoltre, sono stati dedicati pomeriggi allo sport unificato della Special Olympics Italia Team Sardegna. "Ateneika è un festival unico in Italia: una manifestazione ad ingresso gratuito che offre musica di qualità, sport universitario e un grande spirito di comunità. Siamo molto soddisfatti di questo successo", commenta il presidente del Cus Cagliari, Marco Meloni. Anche il prorettore vicario con delega allo Sport, Gianni Fenu, si dichiara soddisfatto, affermando che l'entusiasmo dimostrato dalla comunità studentesca e dalla cittadinanza nei confronti dell'edizione 2023 di Ateneika testimonia quanto lo sport sia un momento di condivisione indispensabile per ogni attività educativa e accademica. (Rsc)