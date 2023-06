Lombardia: Belvedere Berlusconi, Pollini (M5S), non si usano le Istituzioni per tentare di riscrivere la storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paola Pollini (Presidente Commissione Antimafia Regione Lombardia): «La decisione di intitolare il Belvedere di Palazzo Lombardia, non può trovarci d’accordo. Una decisione presa d’imperio dalla maggioranza neanche all’unanimità, dal momento che nemmeno gli Assessori di Fratelli d’Italia erano presenti al momento del voto in Giunta. Una scelta che divide e continuerà a dividere, mentre le Istituzioni e i loro luoghi dovrebbero unire. Come M5S preferiremmo che la memoria di questo Paese si cementasse intorno a figure, che hanno saputo attribuire al proprio ruolo di servitori dello Stato valori decisamente più alti. Se esiste una commissione Antimafia e Legalità è perché la Regione crede fortemente che ogni scelta debba sempre essere orientata da principi di trasparenza e legalità e in quell’esempio di Stato che Berlusconi, nel corso della propria carriera politica, spesso non ha saputo essere. Negare la storia, nel tentativo di riscriverla, è per forza di cose un atto contrario a ciò che a nostro giudizio le Istituzioni dovrebbero rappresentare» così la Presidente della commissione regionale Antimafia, Paola Pollini, in merito alla delibera di Giunta per effetto della quale il Belvedere di Palazzo Lombardia sarà intitolato a Silvio Berlusconi. (Com)