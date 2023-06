Sudan: ministro Esteri Arabia Saudita, continuiamo a sostenere popolo per evitare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita continua a sostenere il popolo del Sudan e prosegue i suoi sforzi tesi al raggiungimento di una soluzione politica e per evitare un'escalation del conflitto. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan al Saud, in occasione della Conferenza ad alto livello per sostenere la risposta umanitaria in Sudan e nella regione, promossa a Ginevra dai governi di Egitto, Germania, Qatar e Arabia Saudita, in collaborazione con l'Unione africana e l'Unione europea. Al Saud ha affermato che "lo scorso maggio il Regno saudita ha ospitato le due parti, le Forze armate sudanesi e le Forze di supporto rapido per aiutare evitare un inasprimento del conflitto", e ha espresso soddisfazione per il successo ottenuto grazie alla collaborazione con gli Stati Uniti per "l'attuazione della dichiarazione di Gedda che consente spostamenti senza ostacoli e la fornitura di assistenza umanitaria in tutto il Paese". (segue) (Res)