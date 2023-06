Speciale energia: russa Gazprom potrebbe estrarre gas naturale in Algeria a partire dal 2028

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e direttore generale del gruppo energetico algerino Sonatrach, Toufik Hakkar, ha annunciato che nel 2028 verrà avviata l'estrazione di due giacimenti di idrocarburi a sud-est di Hassi Messaoud (nella provincia centro-orientale di Ouargla, in Algeria), in collaborazione con la società russa Gazprom, con un investimento di un miliardo di dollari circa. Durante un'intervista rilasciata all’emittente televisiva russa "Rt", nel contesto della visita di Stato del presidente Abdelmadjid Tebboune in Russia, Hakkar ha comunicato che il gruppo Sonatrach sta lavorando insieme a Gazprom allo sviluppo dei due giacimenti scoperti nell'area di Oum El Assel (circa 140 chilometri a sud-est della città di Hassi Messaoud), attraverso l'organizzazione di gare d'appalto per la perforazione e la costruzione di impianti di trattamento del gas naturale, precisando che "la prima produzione è prevista per il 2028". Si tratta, ha aggiunto Hakkar nell’intervista rilanciata dai media algerini, di "investire 950 milioni di dollari in due fasi per produrre circa 2 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno, oltre a oltre 1.000 tonnellate al giorno di condensati e oltre 220 tonnellate di gas di petrolio liquefatto (Gpl)". Hakkar ha stimato che questa produzione "contribuirà a rafforzare la partnership tra le due parti, così come la produzione nazionale di idrocarburi, vista l'attuale forte domanda di gas naturale nel mercato internazionale, consentendoci di valorizzare le risorse scoperte". (Ala)