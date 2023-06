Speciale energia: Israele dà primo via libera a sviluppo giacimento gas al largo della Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha dato il via libera preliminare allo sviluppo di un campo di gas naturale al largo della Striscia di Gaza. Parlando del progetto Gaza Marine, l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'attuazione è subordinata al coordinamento tra i meccanismi di sicurezza e al dialogo diretto con l'Egitto in coordinamento con l'Autorità nazionale palestinese, nonché al completamento dei lavori della sede interministeriale guidata dal Comando della sicurezza nazionale, al fine di “preservare la sicurezza e gli interessi politici dello Stato di Israele nella questione”. Sebbene Egitto e Israele producano gas nel Mediterraneo orientale da anni, il campo di Gaza Marine, situato a circa 30 chilometri al largo della costa di Gaza, è rimasto inutilizzato a causa di dispute politiche e conflitti con Israele, oltre a fattori economici. Si stima che Gaza Marine contenga oltre 1.000 miliardi di piedi cubi di gas naturale, molto più di quanto necessario per alimentare i territori palestinesi e parte del quale potrebbe potenzialmente essere esportato, alimentando l'economia palestinese a corto di liquidità. (Res)