Speciale energia: Uzbekistan, ministero Energia concorda forniture di gas naturale con Gazprom

- L'Uzbekistan ha firmato un contratto con il gruppo energetico russo Gazprom per l'acquisto di gas naturale per due anni. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del ministero dell'Energia dell'Uzbekistan su Telegram. "Nell'ambito dell'accordo che entra in vigore dal primo ottobre di quest'anno, si prevede di iniziare l'importazione di 9 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno. Il volume annuale è di circa 2,8 miliardi di metri cubi", ha riferito il dicastero. (Rum)