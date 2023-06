Messico: presidenziali, al via campagna dei possibili candidati della maggioranza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale, nel quale non potranno essere coinvolti altri funzionari governativi con incarichi attivi, terminerà il 27 agosto. Il nome del candidato alla presidenza del Messico per conto della coalizione oggi al governo si conoscerà il 6 settembre. L'alfiere di Morena e soci sarà il vincitore di un sondaggio interno che si svolgerà dal 28 agosto al 3 settembre: si tratta di una inchiesta affidata a un'impresa interna al partito, con altre imprese con funzioni di controllo, estratte a caso tra quelle proposte dai vari aspiranti. Il candidato, che dovrà comunque adeguarsi a particolari regole di condotta, avrà il supporto del presidente Lopez Obrador, forte di un grande seguito popolare, ma cui la Costituzione impedisce di presentarsi per un nuovo mandato. I possibili aspiranti alla presidenza sono chiamati a non rompere l'unità della coalizione e garantire il sostegno a chiunque sarà il vincitore. (segue) (Mec)