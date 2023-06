Messico: presidenziali, al via campagna dei possibili candidati della maggioranza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni generali si terranno a giugno 2024 e permetteranno al nuovo presidente di insediarsi da gennaio 2025 per un sessennio. L'ultima tornata di elezioni amministrative ha confermato che coalizione che ruota attorno a Morena è grande favorita per la vittoria finale. Il partito ha ottenuto la presidenza dello Stato del Messico (Edomex), ponendo fine a oltre 90 anni di governo del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri). Lo Stato, il più popoloso dei 31 in cui è diviso il Messico, sarà infatti governato da Delfina Gomez Alvarez, la maestra elementare che Lopez Obrador aveva nominato ministro dell'Educazione a inizio 2021. Gomez - candidata di una coalizione composta anche dal Partito del Lavoro (Pt) e dai Verdi - ha ottenuto oltre 2,81 milioni di voti, pari al 52,6 per cento dei consensi, contro i 2,37 milioni (44,4 per cento) andati a Paulina Alejandra Del Moral Vela. (Mec)