Vicenza: Possamai, inaugurato primo tratto tangenziale, è un giorno storico

- Oggi è stata inaugurata la variante alla SP46, primo tratto della tangenziale di Vicenza, realizzata da Anas. "Oggi è davvero un giorno storico – ha commentato Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza - dopo 35 anni infatti inauguriamo un'opera strategica per la nostra città e per la nostra provincia. Da questa bretella, così tanto attesa, la mobilità del territorio vicentino trarrà sicuramente importanti benefici Non vi nascondo che per me è tanta l'emozione nel tagliare questo nastro, perché si porta a compimento un'infrastruttura il cui iter si è intrecciato ineludibilmente con più di 30 anni di storia della nostra città. Potrei dire che l'idea della bretella è mia coetanea. Anzi è addirittura un po' più vecchia di me". "Ma al contempo – ha proseguito - desidero davvero ringraziare anche i comitati di cittadini che, solitamente, nascono contro le grandi opere: ed è del tutto legittimo, anzi è un'importante funzione di controllo e una spinta a migliorare. Questo è il caso opposto: un comitato che è nato perché l'opera si facesse, e che anno dopo anno con generosità e fermezza ha continuato ad esserci e a farsi sentire. La bretella è dedicata a voi, in particolare al Comitato dell'Albera". "Questa è un'infrastruttura – ha concluso - che consegniamo finalmente ai nostri cittadini, ma soprattutto alle generazioni future, che darà un volto migliore a punti nevralgici del nostro territorio, oggi spesso soffocati dal traffico". "Ora – ha infine annunciato il primo cittadino – possiamo finalmente liberare dal traffico pesante i quartieri del Villaggio del Sole e di Maddalene con un'ordinanza che vieterà il passaggio dei tir e li indirizzerà lungo questa nuova strada". (Rev)