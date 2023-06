Roma: spari ad Ostia, si indaga su ferimento di 36enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 36enne di origini cilene è ricoverato in ospedale ad Ostia per una ferita da arma da fuoco in un fianco. L’omo è in attesa di essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Gli agenti del commissariato di Ostia stavano investigando dall’alba di questa mattina quando, poco prima delle 6, alcuni residenti di Lungomare Duca degli Abruzzi hanno segnalato al 112 alcuni colpi di pistola. I poliziotti, arrivati sul posto, non hanno trovato nulla ma, verificando gli ultimi arrivi in ospedale, hanno scoperto che i medici stavano soccorrendo il 36enne. Al momento si indaga senza escludere alcuna pista in attesa che l’uomo sia nelle condizioni da poter raccontare quanto accaduto.(Rer)