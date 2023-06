Migranti: guardia costiera greca, nave naufragio di Pylos aveva percorso 30 miglia nautiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guardia costiera della Grecia ha reso noto alcuni dettagli relativi al naufragio dei migranti avvenuto la settimana scorsa al largo di Pylos, a seguito di un rapporto sul traffico marittimo diffuso ieri dall’emittente britannica “Bbc”, secondo cui l’imbarcazione è rimasta ferma almeno sette ore prima di affondare. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”. La Guardia costiera ellenica ha riferito attraverso un comunicato che il peschereccio, con a bordo un numero ancora indefinito di migranti, dal momento del suo rilevamento a quello dell’affondamento "ha percorso complessivamente 30 miglia nautiche”. In un primo momento, i migranti sono stati raggiunti da un’imbarcazione per prestare soccorso, ma è stata “respinta”. Il peschereccio “si è poi fermato ed è così iniziata la fornitura di cibo”. Successivamente, una seconda imbarcazione “si è avvicinata per un ulteriore rifornimento di viveri”, ma “dopo che le procedure sono state completate, l’equipaggio del peschereccio ha iniziato a gettare le provviste in mare”. La Guardia costiera greca ha riferito che nello stesso giorno una motovedetta ha poi avvistato il peschereccio “muoversi a bassa velocità, fino a quando non si è fermato per un guasto meccanico”.(Gra)