Speciale energia: Romania, gas del Mar Nero non sufficiente per i consumi nel biennio 2027-2028

- Il gas del Mar Nero non sarà sufficiente per i consumi previsti in Romania nel biennio 2027-2028. Lo ha affermato il direttore generale dell’ente statale per il gas Transgaz, Ion Sterian, presente alla firma dell'ordine di avvio dei lavori del gasdotto Tuzla-Podisor. “Contiamo sul gas di fonti diversificate per oltre 15 miliardi di metri cubi. Come ho già avuto modo di dichiarare, il consumo della Romania raddoppierà e il gas del Mar Nero non sarà sufficiente per il biennio 2027-2028", ha spiegato Sterian. Le stime, ha precisato, includono anche la Moldova che avrò bisogno di aiuto nelle forniture di gas. Il progetto, del valore attualmente stimato in circa 478 milioni di euro, consiste nella costruzione di un gasdotto tra le località di Tuzla e di Podisor, per una lunghezza totale di 308,3 chilometri. L’opera sarà connessa all'attuale gasdotto internazionale di trasporto del gas naturale T1. (Rob)