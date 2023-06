Speciale energia: Algeria stanzia 1,9 miliardi di dollari per razionalizzare i consumi energetici entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha stanziato 260 miliardi di dinari (1,93 miliardi di dollari) per razionalizzare il consumo energetico del 10 per cento entro 2023. Lo ha reso noto il direttore generale dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo e la razionalizzazione dell'uso dell'energia, Marouane Chaaban, citato dall'agenzia di stampa algerina “Aps”. Shaaban ha aggiunto che il denaro sarà utilizzato per attuare il piano 2023-2030 per ridurre i consumi. (Ala)