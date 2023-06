Ponte Stretto: Siracusano, intitoliamolo a Berlusconi, fu sua grande intuizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Penso che il presidente Silvio Berlusconi abbia fatto tanto bene a questo Paese e a tanti italiani, non soltanto dal punto di vista politico e imprenditoriale, ma soprattutto dal punto di vista sociale e umano". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "L'aria che tira", su La7. "È normale che ci siano tanti sindaci e tantissimi cittadini che hanno il desiderio di tributargli una strada, una piazza, un aeroporto - ha continuato Siracusano -. Io gli intitolerei il ponte sullo Stretto di Messina, che è stata una sua grande intuizione e che sarebbe già realtà se non fosse stato boicottato dalla sinistra che l'ha sempre visto come il 'ponte di Berlusconi'".(Rin)