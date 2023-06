Padova: rinnovata ordinanza comunale per contrastare emergenza idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita ieri la Tavolo per la Siccità che riunisce Comune di Padova, Arpav, Ulss, Genio Civile, Consorzio di Bonifica, e AcegasApsAmga. Dalla riunione è emerso che, nonostante le ultime piogge, l'emergenza idrica rimane. Nel comunicato comunale viene reso noto che "La portata del Bacchiglione nel maggio 2023 è del 47 per cento in meno rispetto alla media storica della stesso mese. Il Brenta nel maggio 2023 ha registrato una portata del 29 per cento in meno rispetto alla media storica del mese di maggio". "Abbiamo guardato – ha spiegato Andrea Micalizzi, vicesindaco di Padova - i dati della pioggia caduta in questi ultimo mese di maggio e la portata dei fiumi che interessano la città, il Bacchiglione e il Brenta. Maggio è stato piovoso e ha portato un contributo di pioggia superiore alla media del periodo, e questo ha dato respiro alla forte carenza idrica che permane dalla scorsa estate. I due fiumi registrano grazie a queste piogge un aumento di livello, ma siamo sempre sotto al livello della media storica e questo dato ci preoccupa. Questo ci impone, ed è una scelta condivisa con tutte le autorità che si occupano di questo tema, di mantenere aperto il Tavolo della Siccità e di rinnovare l'ordinanza che invita i cittadini e le aziende al risparmio dell'acqua e a evitare quei ristagni che permettono il proliferare delle zanzare. Le fontane senza ricircolo d'acqua restano chiuse, perché vogliamo vedere come si sviluppa il meteo nelle prossime settimane. Abbiamo bisogno di mantenere alta l'attenzione e di essere cauti nei nostri comportamenti" ha concluso. (Rev)