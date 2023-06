Cile: opposizioni depositano oggi mozione di sfiducia per ministro Educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni del Cile depositano oggi alla Camera dei deputati una mozione di censura costituzionale nei confronti del ministro dell'Educazione, Marco Antonio Avila. "La convinzione che hanno diverse forze delle opposizioni è che si tratti di un ministro che non guida bene il dicastero, che non rispetta in modo adeguato la legislazione applicabile, e che non è capace di rispondere in modo adeguato sull'uso delle risorse pubbliche a disposizione", ha detto il deputato e segretario generale del partito conservatore Rinnovazione nazionale, Diego Schalper. La mozione, annunciata circa tre settimane fa, ha raccolto col passare dei giorni l'adesione di diverse forze delle opposizioni. (segue) (Abu)