Cile: opposizioni depositano oggi mozione di sfiducia per ministro Educazione (2)

- Si tratta del quarto procedimento di questo tipo che lo schieramento contrario al governo del presidente, Gabriel Boric, ha presentato in Parlamento. Procedimenti analoghi erano stati istruiti nei confronti di Izkia Siches, fino a settembre scorso ministra dell'Interno, Giorgio Jackson, ministro dello Sviluppo sociale e Marcela Rios, già ministra della Giustizia e dei diritti umani. Nessuna di queste richieste ha raccolto in consensi utili ad avere un seguito parlamentare. Nel caso dell'attuale ministro dell'Educazione, segnalano però i media locali, le opposizioni sembrano più compatte: dovesse passare il vaglio della Camera, la mozione potrebbe essere accolta da un Senato in cui il governo non dispone di maggioranza. (Abu)