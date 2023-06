Moldova: partito Sor dichiarato incostituzionale per "violazione principi Stato di diritto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Sor è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale della Moldova. La formazione politica, guidata dall'oligarca Ilan Sor, è accusata di "agire in contrasto con i principi dello Stato di diritto e di mettere in pericolo la sovranità e l'indipendenza del Paese". Lo riferisce l’emittente radiofonica “Radio Chisinau”. Le sedute presso la Corte costituzionale sono iniziate il 10 maggio scorso e sono durate più di un mese. Durante tutto questo periodo, le parti sono state invitate a presentare le proprie posizioni. I rappresentanti del governo hanno sostenuto che i rappresentanti di Sor “avrebbero corrotto elettori e manifestanti, avrebbero avuto legami con persone vicine al Cremlino e avrebbero ripetutamente violato la legislazione relativa all'attività finanziaria del partito”. Nel 2015, Ilan Sor è diventato sindaco di Orhei, poi nel 2016 è stato eletto presidente del partito Ravnopravie, precedentemente guidato dal politico Valerii Klimenko, "sostenitore della Federazione Russa". Quattro mesi dopo, la formazione politica ha cambiato nome in Partito Sor. Nelle elezioni parlamentari del 2019 e del 2021 il partito è entrato in Parlamento con 5 deputati. Il presidente della formazione, Ilan Sor, è stato condannato a 15 anni di carcere per "frode bancaria", ma è riuscito a trasferirsi a Israele, dove si trova attualmente. (Rob)