Abruzzo: approvata graduatoria per circa 1,4 milioni di euro per prevenzione rischi agricoltura da calamità naturali (2)

- Nel dettaglio i quattro progetti finanziati: saranno effettuati interventi nella piana del Fucino a favore del Consorzio di Bonifica Ovest (400.000 euro) per il recupero ed il miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici e l'efficientamento dei canali di bonifica nei territori comunali di Luco dei Marsi, Ortucchio e Trasacco, atti a ridurre le conseguenze di eventi atmosferici calamitosi e potenzialmente catastrofici; inoltre, sarà possibile adeguare, efficientare e mettere in sicurezza il torrente Archiano in località Piana delle Vigne – Tornareccio (382.609,24 euro); sarà altresì possibile intervenire per prevenire e ridurre il rischio di perdita del potenziale produttivo e zootecnico in località Colle delle Vacche nel Comune di Pratola Peligna, dalla frazione Bagnaturo al rifugio Casa delle Vacche, fino allo stazzo Laccio Rosso (349.395,38 euro); infine, si potrà realizzare l'opera di stabilizzazione e di regolazione della portata d'acqua del fiume Moro in località Santa Apollinare nel territorio Comunale di San Vito Chietino (245.280,85 euro). (Gru)