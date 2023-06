Oman: Fmi, economia continua a crescere e inflazione è contenuta a livelli bassi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I notevoli guadagni inaspettati di petrolio e il consolidamento fiscale hanno rafforzato le posizioni fiscali ed esterne. Il saldo fiscale ha raggiunto un avanzo del 7,5 per cento del Pil nel 2022 e si prevede che rimarrà in avanzo nel medio termine grazie alle entrate petrolifere favorevoli e alle misure fiscali previste dal Piano di bilancio a medio termine delle autorità”, ha spiegato Serra, secondo il quale il debito del governo centrale in percentuale del Pil è diminuito significativamente dal 61,3 per cento nel 2021 al 40 per cento nel 2022, poiché le autorità hanno utilizzato i ricavi petroliferi per ripagare il debito pubblico. “Il debito delle imprese statali in percentuale del Pil è diminuito dal 40,7 per cento nel 2021 al 28,8 per cento nel 2022, sulla scia di dismissioni di attività, prestazioni migliorate e rimborsi del debito, con rischi mitigati da attività sostanziali sotto la gestione dell'Autorità per gli investimenti dell'Oman e le riforme in corso nel settore”, ha affermato il capo della delegazione dell’Fmi, sottolineando che nel 2022 le partite correnti hanno registrato il primo surplus dal 2014, al 5,2 per cento del Pil “e si prevede che rimangano in surplus nel medio termine”. (segue) (Res)