Energia: da ottobre l’Uzbekistan importerà 2,8 miliardi di metri cubi di gas l’anno dalla Russia

- A partire dal prossimo primo ottobre l’Uzbekistan importerà 9 milioni di metri cubi di gas al giorno dalla Russia, equivalenti a circa 2,8 miliardi di metri cubi l’anno. Lo fa sapere in un comunicato il ministero dell’Energia di Tashkent, rendendo noti i dettagli dell’accordo biennale firmato con il colosso russo Gazprom. Il gas russo verrà utilizzato per riscaldare le abitazioni nei mesi invernali, evitando il ripetersi di una crisi energetica come quella attraversata dal Paese lo scorso inverno. Il ministero non precisa a quale prezzo verrà pagato il metano russo, che sarà convogliato in Uzbekistan attraverso una condotta di epoca sovietica che collega l’Asia centrale alla Russia.(Res)