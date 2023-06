Difesa: Crosetto, a Parigi per valorizzare l'industria nazionale del settore aerospazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si trova al Paris Air Show "per valorizzare l'industria nazionale del settore aerospazio". E' quanto ha scritto lo stesso ministro su Twitter. "A Parigi per valorizzare l'industria nazionale del settore aerospazio, biglietto da visita dell'Italia riconosciuto in tutto il mondo in un ambito destinato a divenire sempre più pilastro portante della geopolitica futura", ha scritto Crosetto.(Res)