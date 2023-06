Italia-Usa: Giorgetti, situazione complessa, ma ruolo Italia decisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra Italia e Stati Uniti "è decisivo: la situazione è molto complessa, il mondo sta cambiando. L'Italia può svolgere un ruolo non solo come Italia, ma anche in Europa nei rapporti con gli Stati Uniti". Lo ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo in merito allo sviluppo di un rapporto più forte tra il nostro paese e gli Stati Uniti, a margine della 108esima Assemblea annuale della Camera di Commercio italo-statunitense a Milano. (Rem)