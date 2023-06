Imprese: Unicredit, disponibile fondo Ecred di Blackstone ai propri clienti Wealth professionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit annuncia l'avvio della distribuzione del fondo Blackstone Ecred (European private credit fund) ai clienti Wealth di Unicredit in Italia. Blackstone è uno dei maggiori asset manager al mondo nei mercati privati ed Ecred è un fondo di investimento alternativo aperto semi-liquido a gestione attiva focalizzato sul credito societario. Fornisce l'accesso al credito – riferisce una nota – dai mercati privati offrendo all'investitore la flessibilità di liquidare l'investimento. Le sottoscrizioni e i rimborsi delle quote avvengono mensilmente, così come le distribuzioni previste. Ecred è stato concepito per offrire agli investitori più sofisticati l'accesso a soluzioni di credito privato che di solito sono dedicate solo agli investitori istituzionali. Il fondo cercherà di costruire un portafoglio diversificato di prestiti a tasso prevalentemente variabile di origine privata e negoziati. I clienti professionali serviti dalla rete di Wealth Management di Unicredit in Italia potranno sottoscrivere Ecred a partire dal 19 giugno 2023. Andrea Valeri, presidente di Blackstone Italia e Senior Managing Director di Blackstone Credit, ha dichiarato: "Nell'attuale contesto, il credito privato è diventato una delle strategie più interessanti per gli investitori individuali. Siamo entusiasti di aprire questa nuova strategia ai clienti Wealth di Unicredit. Possiamo offrire agli investitori l'accesso all'impareggiabile piattaforma, all'esperienza e alla scala di Blackstone Credit, uno dei maggiori gestori di credito al mondo". (segue) (Com)