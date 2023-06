Imprese: Unicredit, disponibile fondo Ecred di Blackstone ai propri clienti Wealth professionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rashmi Madan, Head of Emea di Blackstone Private Wealth Solutions, ha aggiunto: "Questa è una pietra miliare significativa per noi che continuiamo a far crescere la nostra presenza in Italia per offrire soluzioni istituzionali di qualità a investitori individuali idonei. Il track record di successo di Blackstone Credit indica il potenziale delle strategie del mercato privato per integrare i portafogli esistenti degli investitori". Renato Miraglia, Head of Wealth Management di Unicredit Italia, ha dichiarato: "In questo contesto di mercato caratterizzato da inflazione e tassi di interesse elevati, introdurre strategie di investimento meno correlate alla volatilità presente nei mercati pubblici e costruite per cogliere le opportunità dell'economia reale, soprattutto in Europa, è un elemento importante. Il veicolo di Blackstone risponde a queste esigenze e ci permette di ampliare la nostra offerta di soluzioni di investimento nei mercati privati. Il nostro obiettivo è quello di aumentare progressivamente l'attenzione in termini di asset allocation, servizi e consulenza con soluzioni mirate a gestire responsabilmente i patrimoni dei clienti e a creare valore". (Com)