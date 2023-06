Germania: Federazione industria, crescita zero nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania registrerà un tasso di crescita pari allo zero nel 2023. È quanto prevede la Federazione dell'industria tedesca (Bdi), che ha corretto al ribasso le stime precedenti secondo cui l'espansione del Pil sarebbe stata dello 0,3 per cento. “La Germania retrocede”, ha commentato il presidente del Bdi, Siegfried Russwurm, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Scivolata in recessione tecnica, l'economia del Paese vede la tendenza degli investimenti “chiaramente al ribasso”, mentre la congiuntura “rimane difficile”. Nella migliore delle ipotesi, la ripresa avverrà nel corso del 2024. Come evidenziato da Russwurm, il governo federale deve affrontare ora in maniera sistematica le riforme strutturali. In particolare, è necessario un piano di lungo periodo “praticabile”per fornire al settore industriale prezzi dell'elettricità competitivi a livello internazionale. Una soluzione “per qualche anno” non è, infatti, sufficiente. Il presidente del Bdi ha aggiunto che “i numerosi oneri indotti dallo Stato come tasse, prelievi e tariffe di rete devono essere ridotti per rendere l'elettricità più attraente dei combustibili fossili”. Intanto, sempre più aziende, anche di piccole e medie dimensioni, stanno tentando di ritirare parte delle loro attività dalla Germania. Al riguardo, Russwurm ha sottolineato: “Abbiamo bisogno di migliori condizioni fiscali per gli investimenti, ora e non prima o poi”. Allo stesso tempo, i processi di pianificazione e approvazione devono essere più rapidi e l'infrastruttura migliorata. Rimane poi la necessità di manodopera qualificata, anche dall'estero. Secondo il presidente del Bdi, il governo federale deve infine accelerare nell'espansione delle energie rinnovabili. (Geb)