Speciale difesa: Somalia, Stato maggiore Usa conclude visita a Mogadiscio, al via la riconfigurazione missione Atmis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato maggiore dell'Unione africana ha concluso una missione conoscitiva in Somalia, in cui ha valutato la situazione della sicurezza del Paese in vista dell'imminente passaggio di consegne dalla Missione Ua (Atmis) alle forze dell'esercito somalo. Lo riferisce "Garowe online", ricordando che in base al programma le forze di pace dell'Unione africana dovrebbero avviare questo mese il ritiro dalla Somalia dei primi 2 mila militari. Alla fine delle operazioni, la responsabilità della sicurezza nel Paese del Corno d'Africa tornerà all'esercito somalo. La delegazione Ua era composta da 23 membri, per lo più funzionari della difesa provenienti da 17 Paesi africani, che hanno incontrato le autorità locali e i vertici della missione Atmis per discutere di come procedere nelle operazioni di ritiro. “Quello che abbiamo fatto per il prelievo è stato istituire un Comitato tecnico tripartito che comprende rappresentanti del governo federale della Somalia, dell'Ufficio di supporto delle Nazioni Unite in Somalia (Unsos) e di Atmis e per pianificare i dettagli", hanno spiegato l'Srcc e il capo di Atmis, l'ambasciatore Mohamed El-Amine Souef. "Abbiamo concordato di consegnare un certo numero di basi operative avanzate al governo federale della Somalia dal 15 giugno, riducendo il nostro numero di 2 mila soldati", ha detto l'Srcc. (Res)