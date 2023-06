Speciale difesa: Nato, a Bruxelles ministri Difesa ribadiscono sostegno totale a Kiev e inizio addestramento piloti di jet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incrollabile sostegno all'Ucraina, inizio dell'addestramento per i piloti di jet e avvicinamento di Kiev alla Nato: sono questi i punti salienti della riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles. Nel corso della due giorni sono stati molti i temi affrontati, ma la guerra è rimasta sempre sullo sfondo, soprattutto alla luce dell'inizio dell'attesa controffensiva ucraina. "Le forze ucraine hanno intensificato le operazioni lungo la linea del fronte e stanno facendo progressi costanti, ma devono affrontare un terreno difficile", ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza finale della ministeriale di Bruxelles. Le sue parole seguono quelle pronunciate dal generale Mark Milley, capo di Stato maggiore delle forze armate statunitensi, che non ha voluto sbilanciarsi sul possibile esito delle operazioni. "È ancora presto per fare previsioni sull'andamento della guerra in Ucraina e sulla controffensiva intrapresa, ma il morale dei soldati ucraini è molto alto", aveva detto Milley. "Sarebbe prematuro fare stime sui tempi di un'operazione di questa portata. L'Ucraina ha iniziato il suo attacco e sta facendo progressi costanti, ma si tratta di una lotta molto difficile, molto violenta, che probabilmente richiederà tempi lunghi e costi elevati", ha poi aggiunto. Il morale delle truppe ucraine - assicura comunque il generale Usa - è più alto di quello dell'avversario russo, che "non ha una leadership coerente e che si trova da molto tempo in una posizione difensiva". "La guerra in Ucraina è una maratona, non uno sprint", ha sentenziato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, in apertura della riunione del Gruppo di contatto per l'Ucraina. "Continueremo a fornire all'Ucraina le capacità urgenti di cui ha bisogno per far fronte a questo momento e quelle di cui ha bisogno per mantenersi sicura a lungo termine dall'aggressione russa. Saremo al fianco dell'Ucraina anche nel lungo periodo", ha concluso. (Beb)