Speciale difesa: Russia, governatore di Brjansk, respinto attacco ucraino contro oleodotto Druzhba

- Il sistema di difesa aerea della regione russa di Brjansk ha respinto un attacco delle forze armate ucraine contro l'oleodotto Druzhba. Lo ha comunicato il governatore della regione russa, Aleksander Bogomaz, spiegando che tre droni sono stati distrutti. "Le unità di difesa aerea delle forze armate russe nel distretto urbano di Novozjbkovskij hanno respinto un attacco delle forze armate ucraine contro l'oleodotto Druzhba. Grazie alla professionalità dei nostri sistemi di difesa aerea militare, tre droni sono stati distrutti", ha scritto Bogomaz nel suo canale Telegram. L'oleodotto Druzhba ha origine ad Almetjevsk, transita per Brjansk e poi si dirama in due sezioni: quella settentrionale che prosegue attraverso il territorio della Bielorussia in direzione della Polonia; e meridionale che, attraverso il territorio dell'Ucraina, arriva in direzione di Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. (Rum)